Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Канала рассказал, что посольство Украины в Словакии оказывает консульскую помощь украинцам, попавшим в ДТП вблизи населенного пункта Даргов. Все пассажиры автобуса – граждане Украины.

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Есть травмированные

ДТП произошло при участии автобуса, следовавшего за рейсом "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира.

8 украинцев получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет,

– сообщил Николенко.

Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице. Там они ожидают запасной автобус. По информации посольства, он уже на пути.

Украинские консулы взаимодействуют со словацкими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле оказание медицинской помощи травмированным украинцам. Кроме того, выполняется дипломатическая работа.

В Польше разбился автобус с украинцами