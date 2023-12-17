Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу розповів, що посольство України в Словаччині надає консульську допомогу українцям, які потрапили в ДТП поблизу населеного пункту Даргов. Усі пасажири автобуса – громадяни України.

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Є травмовані

ДТП сталася за участі автобуса, який слідував за рейсом "Відень-Київ". В автобусі їхали 53 пасажири.

8 українців отримали травми середнього ступеня тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає,

– повідомив Ніколенко.

Решта пасажирів були перевезені до міста Кошице. Там вони очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він вже в дорозі.

Українські консули взаємодіють зі словацькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям. Крім цього, виконується дипломатична робота.

У Польщі розбився автобус з українцями