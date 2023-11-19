Польська поліція написала, що аварія трапилась орієнтовно о 4:40 19 листопада. За даними правоохоронців, внаслідок інциденту загинули люди, пише 24 Канал.

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Що відомо про трагічну аварію в Польщі

Речниця поліції Грубешова Едіта Кристковяк розповіла виданню Radio Szczecin, що вони встановили – водій автобуса, громадянин України, з невстановлених причин на прямій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався в дерево, яке росло на узбіччі.

В автобусі їхало 10 осіб. Усі вони є громадянами України. Дві жінки та 6-річна дитина загинули на місці. Решту пасажирів доправили до лікарень,

– заявила Кристковяк.

Станом на ранок 19 листопада на місці трагедії працювали екстрені служби, які з'ясовували деталі аварії. Відомо, що поліція перекривала дорогу № 844.

У поліції розповіли, що відомо про трагедію

Сьогодні (19 листопада – 24 Канал) вранці мікроавтобус VW Crafter, в якому їхало 10 осіб у бік кордону, виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Аварія сталася на прямій ділянці воєводської дороги № 844,

– заявили в Люблінській поліції.

Там підтвердили, що внаслідок трагедії загинули дві жінки та 6-річна дитина. Їх намагались реанімувати, проте вони померли на місці. Ще одну дитину доправили до лікарні в Любліні.

У поліції заявили, що водій був тверезий. Проте інші обставини аварії наразі невідомі.

Польська поліція зауважила, що за ненавмисне спричинення ДТП, що призвела до загибелі людей, водію може загрожувати до 8 років позбавлення волі.



У Польщі в аварію потрапили українці / Фото Люблінської поліції

Редакція 24 Каналу щиро співчуває всім рідним та близьким загиблих українців.