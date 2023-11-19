Польское издание написало, что трагическая авария произошла ориентировочно в 4.30 19 ноября. По неподтвержденным данным, в результате аварии мог погиб ребенок.

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Что известно о трагической аварии в Польше

Представитель полиции Грубешова Эдита Кристковяк рассказала изданию Radio Szczecin, что они установили, что водитель автобуса, гражданин Украины, по неустановленным причинам на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, а затем врезался в росшее на обочине дерево.

В автобусе ехало 10 человек. Все они граждане Украины. Две женщины и 6-летний ребенок погибли на месте. Остальные пассажиры доставлены в больницы,

– заявила Кристковяк.

На утро 19 ноября на месте трагедии работали экстренные службы, которые выясняли детали аварии. Известно, что полиция перекрывала дорогу №844.