Інцидент стався у середу, 17 січня, на Троєщині. Соцмережами ширяться відео з місця подій.
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Що відомо про ДТП
Бетономішалка виїхала за межі проїзної частини та протаранила легковики. Після цього вантажівка перетнула тротуар та влетіла у будинок. Причиною аварії міг стати стан здоров'я водія. За попередньою інформацією, йому стало зле.
Наслідки ДТП на Троєщині: відео каналу "Реальний Київ"
На іншому відео можна побачити, що вантажівка врізалася у стіну одного з магазинів. Також на записі чутно звуки сирен машин екстрених служб.
Ще кадри з місця ДТП: відео каналу "Киевский Движ"
Згодом на місці аварії з'явилися співробітники поліції та медики.
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