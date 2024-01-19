Аварія сталась у Люблінському воєводстві. Госпіталізували трьох людей.

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У автобусі було 26 людей

ДТП сталася поблизу від кордону з Україною – в районі населеного пункту Вішніце на регіональній дорозі №812. За кермом був 63-річний чоловік.

Відомо, що автобус занесло на повороті. Після аварії трьох пасажирів госпіталізували, серед них 80-річна жінка. Пасажири автобуса зупинились у Вішніце. Вони очікують на свій транспорт.

У Польщі мікроавтобус потрапив у ДТП

  • Мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП у Польщі, в Люблінському воєводстві. Унаслідок аварії загинув молодий чоловік, ще восьмеро травмувались. Про це повідомила речниця поліції міста Томашув-Любельський Малгожата Павловська. Вона також розповіла про обставини ДТП.
  • Причиною ДТП стало те, що мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська".
  • Зазначають, що аварія сталася o 06:27 (за київським часом) в населеному пункті Белжець на автодорозі № 17.