Аварія сталась у Люблінському воєводстві. Госпіталізували трьох людей.

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У автобусі було 26 людей

ДТП сталася поблизу від кордону з Україною – в районі населеного пункту Вішніце на регіональній дорозі №812. За кермом був 63-річний чоловік.

Відомо, що автобус занесло на повороті. Після аварії трьох пасажирів госпіталізували, серед них 80-річна жінка. Пасажири автобуса зупинились у Вішніце. Вони очікують на свій транспорт.

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