Інцидент трапився орієнтовно о 4 ранку 27 січня біля прикордонного переходу в Долгобичуві. На опублікованих відео видно, що в цьому районі падав сніг.

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Що відомо про інцидент у Польщі

В автобусі, який прямував з України до Польщі, їхали 59 пасажирів і двоє водіїв. Автомобіль перекинувся на повороті дороги,

– розповіли польські журналісти.

Черговий воєводського управління Державної пожежної служби в Любліні Кшиштоф Томасяк розповів, що всі люди живі.

"18 осіб доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує", – запевнив Кшиштоф Томасяк.

За його словами, решта людей перевезли у школу в Долгобичуві. Там вони чекають на заміну автобуса.

Своєю чергою видання tvp.info написало про 20 госпіталізованих українців.

Причини аварії наразі не озвучували. Проте польські ЗМІ написали, що на місці інциденту працювали екстрені служби, які з'ясовували подробиці аварії.

Що кажуть в поліції та МЗС

Поліція Люблінського воєводства заявила, що аварія трапилась на окружній дорозі.

За попередніми даними, водій автобуса Setra не впорався з керуванням на повороті, а потім перекинувся,

– заявили польські правоохоронці.

За їхніми даними, водій був тверезим. Вони встановлюють деталі інциденту.

В українському МЗС цю інформацію підтвердили. Речник Олег Ніколенко заявив у коментарі 24 Каналу, що внаслідок ДТП 20 українців зазнали травм різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували, решта пасажирів перебувають в тимчасовому місці перебування.

Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП, тримає на контролі лікування постраждалих громадян. Вирішується питання надання перевізником іншого автобуса для пасажирів,

– запевнили в МЗС.

У Польщі перекинувся автобус з українцями / Фото поліції та KM PSP Hrubieszów

У Польщі днями перекинувся автобус з українцями