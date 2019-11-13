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      Організатор "вбивства" Бабченка вийшов на свободу

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      Борис Герман – організатор "вбивства" журналіста Бабченка
      Борис Герман – організатор "вбивства" журналіста Бабченка / "Радіо Свобода"

      Підприємець Борис Герман, якого засудили за спробу організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, вийшов на свободу. Так вирішив суд, взявши до уваги апеляцію Германа та аргументи про поганий стан здоров'я.

      Київський апеляційний суд в закритому режимі ухвалив рішення по Герману 13 листопада. Про це розповіла прессекретарка прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська, пише "Українська правда".

      Читайте також: Бабченко виїхав з України: що відомо про російського журналіста і про причини рішення

      За її словами, суд задовольнив апеляцію Бориса Германа та "звільнив його від подальшого відбування покарання у зв'язку зі станом здоров'я".

      Прокуратура була проти такого рішення, але поки повного тексту рішення суду немає, то немає й міркувань у прокурорів, чи подаватимуть вони апеляцію. У будь-якому випадку, навіть якщо апеляцію подадуть – ухвала суду набрала чинності з моменту проголошення.

      У вересні 2018 за спробу організації вбивства Бабченка Германа засудили до 4,5 років позбавлення волі. Герман попросив звільнити його від покарання – через тяжку хворобу. На початку серпня 2019 року відбувся суд, тоді чоловіка не випустили з колонії. Згодом він подав апеляцію.

      Як "вбивали" Бабченка та про скандал навколо інциденту: головне

      • 29 травня 2018 року нібито розстріляли російського журналіста Аркадія Бабченка на порозі його квартири у Києві.
      • 30 травня голова СБУ Грицак заявив: Бабченко живий, а "вбивство" інсценувала спецслужба – щоб виявити замовника.
      • Організатором спроби вбивства Бабченка виявився підприємець Борис Герман, який фігурував і в інших кримінальних справах.
      • Германа затримали: спершу він наполягав, що не винен, та згодом визнав провину.
      • Замовником Герман назвав "людину Путіна" В'ячеслава Пивоварника, зараз він переховується в Росії та перебуває в розшуку.

      Аркадій Бабченко: біографія журналіста – у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Апеляційний суд Києва Київська прокуратура
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