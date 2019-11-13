Организатор "убийства" Бабченко вышел на свободу

Предприниматель Борис Герман, которого осудили за попытку организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, вышел на свободу. Так решил суд, приняв во внимание апелляцию Германа и аргументы о плохом состоянии здоровья.

Киевский апелляционный суд в закрытом режиме принял решение по Герману 13 ноября. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, пишет "Украинская правда".

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По ее словам, суд удовлетворил апелляцию Бориса Германа и "освободил его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья".

Прокуратура была против такого решения, но пока полного текста решения суда нет, поэтому нет и размышлений у прокуроров, будут ли они подавать апелляцию. В любом случае, даже если апелляцию подадут – постановление суда вступило в силу с момента провозглашения.

В сентябре 2018 года за попытку организации убийства Бабченко Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Герман попросил освободить его от наказания – из-за тяжелой болезни. В начале августа 2019 года состоялся суд, тогда мужчину не выпустили из колонии. Впоследствии он подал апелляцию.

Как "убивали" Бабченко и о скандале вокруг инцидента: главное

29 мая 2018 года якобы расстреляли российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.

30 мая председатель СБУ Грицак заявил: Бабченко жив, а "убийство" инсценировала спецслужба – чтобы выявить заказчика.

Организатором попытки убийства Бабченко оказался предприниматель Борис Герман, который фигурировал и в других уголовных делах.

Германа задержали: сначала он настаивал, что невиновен, но впоследствии признал вину.

Заказчиком Герман назвал "человека Путина" Вячеслава Пивоварника, сейчас он скрывается в России и находится в розыске.

Аркадий Бабченко: биография журналиста – в материале 24 канала.