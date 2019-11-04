Бабченко виїхав з України: що відомо про російського журналіста і про причини рішення

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, "вбивство" якого у травні 2018 року в Києві інсценувала СБУ, виїхав до Ізраїлю. Хто такий Аркадій Бабченко, і чому правоохоронці імітували його загибель, – в матеріалі 24 каналу.

Чому Аркадій Бабченко жив в Україні?

Відомий опозиційний російський журналіст виїхав з Росії в 2017 році через переслідування. Спочатку в Прагу. Пізніше – в Україну. З жовтня 2017 року працював ведучим на телеканалі ATR.

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Бабченко пояснював своє рішення виїхати з Росії можливістю порушення кримінальної справи проти нього. Журналіст засуджував анексію Криму і гостро критикував Путіна і російську владу.

Це буде остання війна для Росії. Процес розпаду етносу практично завершений. Моральна деградація нації майже відбулася. Війна з Україною її тільки доб’є,

– заявляв Аркадій Бабченко.



Бабченко гостро критикував Путіна за анексію Криму і війну проти України / Фото Getty

В інтерв’ю Радіо "Свобода" журналіст заявив, що війна Росії проти України – одна із самих "ублюдочних". За його словами, російської нації не існує. Це територія, населена людьми, де всі ненавидять усіх. Моральна ідіотія – коли відсутні емоції, які властиві людині. Країна, зауважував Бабченко, перетворилася в психушку, від якої треба триматися подалі. Дебілізацію населення, на його переконання, почав Путін.

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"Замах" на Бабченка

Увечері 29 травня 2018 року ЗМІ повідомили про вбивство Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Бабченко живий, а інформація про його загибель була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

За словами тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47-ми потенційних жертв.

У результаті цієї оперативної комбінації слідство отримало список з 47 (!) осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це – відомі українські та ексросійські журналісти,

– наголосив Луценко у Facebook.



У "загибель" Бабченка повірили багато українців / Фото Getty

За словами генпрокурора, їм повідомили про небезпеку і організовується їхній захист. Пізніше стало відомо, що в списку були відомі російські журналісти, які проживають в Україні – Євген Кисельов і Матвій Ганапольський.

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Організатора замаху на Бабченка – київського бізнесмена Бориса Германа тоді затримали. Як зауважив Луценко, "слідство також отримало важливі докази зв'язків Германа з російськими спецслужбами".

Водночас спеціалісти скептично оцінили спецоперацію СБУ. Експрацівник служби безпеки Іван Ступак розповів, що при плануванні цього "вбивства" потрібно було передбачити негативні наслідки операції, чим це може обернутися для всієї України.

Якби був ФСБ-шний слід, то його б відразу показали, щоб всі знали і заспокоїлися, але чомусь про це лише говорять. Наскільки я розумію, СБУ хотіли прослідкувати, як замовник йде до організатора вбивства і в той момент їх затримати. Але цього не сталося, тому все виглядає не дуже переконливо,

– сказав Ступак.

Герман на суді назвав ім'я ймовірного замовника з Росії – В'ячеслава Пивоварника, який народився та виріс в Україні, але деякий час тому виїхав до РФ і нібито працює в "особистому фонді" Путіна.

30 серпня 2018 року Бориса Германа засудили до 4,5 років позбавлення волі після того, як він визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством.

Утім, прізвище замовника вбивства Бабченка прозвучало непереконливо. Тому питання до СБУ в успішності і необхідності проведення цієї операції залишилися.

Аркадій Бабченко виїхав до Ізраїлю тимчасово?

Аркадій Бабченко своє рішення виїхати з України пояснив незгодою з нинішніми процесами. Зокрема, поверненням в Україну колишнього поплічника Януковича – Андрія Портнова.

Сидіти і гадати, почнеться чи ні в рамках нової концепції "мир-дружба-жвачка" обмін екстрадиціями – це без мене. Я поки за парканчиком постою. Користуючись втратою управління, Україну зараз просто потоком нашпиговують інсургентами,

– вважає Бабченко.

Журналіст додав, що його "евакуація є тимчасовою": Я повернусь. Це тимчасова евакуація. Зе – поки що мій президент. Україна – моя країна. Жити збираюся саме в ній", – написав він у коментарях.



Бабченко не задоволений поверненням в Україну Портнова / Фото Getty

До речі, напередодні журналіст зазначив, що ніколи не повернеться в Росію: "Якби я раптом зміг приїхати туди прямо зараз, мені там вже нікому зателефонувати... А після путінізму там знову будуть злидні і розруха. Жебрацький дурдом, де ненавидять один одного канібали-ідіоти, які все одно так ні чорта не зрозуміють".

Крім того, Аркадій Бабченко зазначив, що не розуміє, чому його від'їзд викликав резонанс. Справа не в резонансі. Швидше, дивує, чому опозиційний журналіст, відомий гострою критикою Путіна і його режиму, учасник спецоперації по виявленню російських агентів, вирішив виїхати до Ізраїлю? Повернення Портнова – не надто серйозна причина для такого рішення. Тому, можливо, Бабченко не повідомляє всю інформацію. Але його від’їзд більше на руку Портнову та іншим представникам п’ятої колони в Україні.