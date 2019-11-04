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      Нова вимога: Росія вимагає узгодити підсумковий документ перед нормандським самітом

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / president.gov.ua

      Російська Федерація вимагає узгодити документ, що стане підсумком саміту "нормандської четвірки". Кремль хоче здійснити це перед зустріччю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції.

      Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

      До теми: Пристайко озвучив варіанти дій України в разі невдачі у Мінську

      Глава МЗС підтвердив, що російська сторона висуває нові вимоги щодо підготовки документа. За словами Пристайка, у вересні згідно з домовленістю з Кремлем було всього дві вимоги: формула Штайнмаєра і розведення військ на Донбасі на трьох ділянках.

      Ми завершуємо зараз розведення на третій ділянці, а російська сторона починає говорити про документ, який сторони повинні узгодити. Цієї вимоги не було, хоча якщо це документ, який повинен бути за результатами зустрічі, це можна підготувати,
      – заявив міністр закордонних справ.

      Нещодавно журналістка Соня Кошкіна заявила, що нормандський саміт, найімовірніше, відбудеться 15 листопада у Парижі, а опісля має відбутися приватна розмова Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Згодом у Кремлі цю інформацію спростували та наголосили, що конкретної дати поки немає. Раніше Президент України Володимир Зеленський наголошував, що нормандський саміт відбудеться після розведення військ і сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

      Нормандський формат – формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Потім Путін відмовлявся від участі.

      Що відомо про зустріч нормандської четвірки?

      Зустріч Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель має пройти у Парижі. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року. Конкретну дату лідери мають обрати вже невдовзі.

      Загалом про цю майбутню зустріч "нормандської четвірки" говорять вже кілька місяців. Проте, саміт досі не відбувся через різні позиції сторін.

      Які питання підніматиме Україна на зустрічі у нормандському форматі

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      • Питання Криму.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Вадим Пристайко Україна – Росія Нормандський формат МЗС України
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