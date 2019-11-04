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      Новое требование: Россия требует согласовать итоговый документ перед нормандским саммитом

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / president.gov.ua

      Российская Федерация требует согласовать документ, который станет итогом саммита "нормандской четверки". Кремль хочет осуществить это перед встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.

      Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

      К теме: Пристайко озвучил варианты действий Украины в случае неудачи в Минске

      Глава МИД подтвердил, что российская сторона выдвигает новые требования по подготовке документа. По словам Пристайко, в сентябре согласно договоренности с Кремлем было всего два требования: формула Штайнмайера и разведение войск на Донбассе на трех участках.

      Мы завершаем сейчас разведение на третьем участке, а российская сторона начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать. Этого требования не было, хотя если это документ, который должен быть по результатам встречи, это можно подготовить,
      – заявил министр иностранных дел.

      Недавно журналистка Соня Кошкина заявила, что нормандский саммит, скорее всего, состоится 15 ноября в Париже, а потом предстоит частный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина. Впоследствии в Кремле эту информацию опровергли и отметили, что конкретной даты пока нет. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что нормандский саммит состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

      Нормандский формат – формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. Затем Путин отказывался от участия.

      Что известно о встрече нормандской четверки?

      Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Конкретную дату лидеры должны избрать уже скоро.

      В целом об этой предстоящей встрече "нормандской четверки" говорят уже несколько месяцев. Однако, саммит до сих пор не состоялся из разных позиций сторон.

      Какие вопросы будет поднимать Украина на встрече в нормандском формате

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.
      • Вопрос Крыма.
      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Украина – Россия Нормандский формат МИД Украины
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