Новое требование: Россия требует согласовать итоговый документ перед нормандским саммитом

Российская Федерация требует согласовать документ, который станет итогом саммита "нормандской четверки". Кремль хочет осуществить это перед встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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Глава МИД подтвердил, что российская сторона выдвигает новые требования по подготовке документа. По словам Пристайко, в сентябре согласно договоренности с Кремлем было всего два требования: формула Штайнмайера и разведение войск на Донбассе на трех участках.

Мы завершаем сейчас разведение на третьем участке, а российская сторона начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать. Этого требования не было, хотя если это документ, который должен быть по результатам встречи, это можно подготовить,

– заявил министр иностранных дел.

Недавно журналистка Соня Кошкина заявила, что нормандский саммит, скорее всего, состоится 15 ноября в Париже, а потом предстоит частный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина. Впоследствии в Кремле эту информацию опровергли и отметили, что конкретной даты пока нет. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что нормандский саммит состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Нормандский формат – формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. Затем Путин отказывался от участия.

Что известно о встрече нормандской четверки?

Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Конкретную дату лидеры должны избрать уже скоро.

В целом об этой предстоящей встрече "нормандской четверки" говорят уже несколько месяцев. Однако, саммит до сих пор не состоялся из разных позиций сторон.

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