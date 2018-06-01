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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Луценко назвав кількість потенційних жертв, яких врятувала спецоперація з Бабченком

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Імітація вбивства Бабченка дозволила дізнатися про 47 потенційних жертв
Імітація вбивства Бабченка дозволила дізнатися про 47 потенційних жертв / unian.ua

Імітація вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, яке організувало СБУ, допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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У результаті цієї оперативної комбінації слідство отримало список з 47(!) осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це - відомі українські та екс- російські журналісти,
– наголосив він.

За словами генпрокурора, їм повідомили про небезпеку і наразі організовується їхній захист.

"Слідство також отримало важливі докази зв'язків Г. з російськими спецслужбами, про що ми поінформуємо пізніше", – анонсував Луценко.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів.

Борис Герман на судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що вбивство Бабченка йому замовив В’ячеслав Пивоварник, який займається організацією безладів в Україні.

Теги: Новини України журналісти "Вбивство" Аркадія Бабченка Розслідування Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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