Справа Бабченка: журналістів зі "списку" Кисельова і Ганопольського викликали в СБУ

Список осіб, на яких Росія планувала замах, складається не з 30 людей, а з 47. Серед них – журналісти Євгеній Кисельов і Матвій Ганопольський, яких СБУ викликала задля консультації щодо заходів безпеки.

Про це журналіст Матвій Ганопольський повідомив у коментарі "Прямому".

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Він розповів, що разом із Кисельовим підписав документ про нерозголошення, тому мають право повідомити лише те, що їх виклик до Служби безпеки України пов'язаний із справою Бабченка, а також із питанням безпеки журналістів, які зараз працюють в Україні.

Окрім цього, Ганопольський додав, що їм порадили бути більш уважними, оскільки люди, які організовували замах на Бабченка, можуть захотіти реваншу.

Ганопольського і Кисельова викликали до СБУ:

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів.

Борис Герман на судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що вбивство Бабченка йому замовив В’ячеслав Пивоварник, який займається організацією безладів в Україні.

31 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв надати охорону усім 30 особам, які були у списку разом з російським журналістом Аркадієм Бабченком і на яких готували замахи.