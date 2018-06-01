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Дело Бабченко: журналистов из "списка" Киселева и Ганопольского вызвали в СБУ

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Список лиц, на которых Россия планировала покушение, состоит не из 30 человек, а с 47
Список лиц, на которых Россия планировала покушение, состоит не из 30 человек, а с 47 / Фото из открытых источников

Список лиц, на которых Россия планировала покушение, состоит не из 30 человек, а с 47. Среди них – журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганопольский, которых СБУ вызвала для консультации относительно мер безопасности.

Об этом журналист Матвей Ганопольский сообщил в комментарии "Прямом".

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Он рассказал, что вместе с Киселевым подписал документ о неразглашении, поэтому имеют право сообщить только то, что их вызов в Службу безопасности Украины связан с делом Бабченко, а также с вопросом безопасности журналистов, которые сейчас работают в Украине.

Кроме этого, Ганопольский добавил, что им посоветовали быть более внимательными, поскольку люди, которые организовывали покушение на Бабченка, могут захотеть реванша.

Ганопольського и Киселева вызвали в СБУ:

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Бориса Германа, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней.

Борис Герман на судебном заседании об избрании ему меры пресечения заявил, что убийство Бабченко ему заказал Вячеслав Пивоварник, который занимается организацией беспорядков в Украине.

31 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал предоставить охрану всем 30 лицам, которые были в списке вместе с российским журналистом Аркадием Бабченко и на которых готовили покушения.

 

Теги: СБУ журналисты "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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