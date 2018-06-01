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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Что известно о предполагаемом заказчике убийства Бабченка Вячеслава Пивоварнике

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В суде подозреваемый в организации нападения на журналиста Аркадия Бабченка Борис Герман назвал фамилию человека, который и заказал ему ликвидацию журналиста. Как оказалось, это бизнесмен Вячеслав Пивоварник, который долгое время жил в Украине, а сейчас живет в Москве. И он тесно связан с российскими компаниями.

Человек, который заказал Бабченко и хотел, чтобы в Украине "убрали" еще 29 человек – вроде бы после предложения ликвидировать неудобных для Кремля людей Герман и пошел к силовикам и дальше, как сам утверждает, с ними и сотрудничал.

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"Что насчет Пивоварника, этот гражданин Украины проживает сейчас в Москве и отвечает в частном фонде Путина за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину", – сказал подозреваемый в организации нападения на Аркадия Бабченка Борис Герман.

Вячеслав Пивоварник, вероятно, управлял или владел долями в пяти украинских компаниях. По крайней мере, об этом пишет российское издание The Bell, ссылаясь на данные системы "СПАРК-Интерфакс". Сервис поиска владельцев компаний тоже подтверждает, что Пивоварник владеет долей общества под названием "Общественная служба безопасности". Зарегистрировано предприятие в Киеве на улице Рыбальской.

В'ячеслав Пивоварник
Вяеслав Пивоварник

Еще одна компания, к которой имеет отношение к вероятному заказчику убийства Бабченко, – "Киевская консалтинговая группа". Пивоварник и Герман являются ее соучредителями.

Также Пивоварник является учредителем общества "Глобальный контейнерный сервис", зарегистрированного в двух шагах от парламента на улице Грушевского в Киеве. Компания владеет в России контейнерными терминалами в крупнейших портах страны.

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Пивоварник – активный пользователь запрещенной в Украине сети "Одноклассники". Там написано, что он родился в 1984 году и учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. К слову, Борис Герман – виртуальный друг Пивоварника. Итак, о давней дружбе с заказчиком убийства организатор нападения Борис Герман точно не соврал. Правда, зарегистрированный на Закарпатье в Ужгороде, Пивоварник уже долгое время живет в Москве. Поэтому, доберутся ли до него украинские следователи, чтобы расспросить, чем ему не угодил Бабченко и кто те 29 человек, которые должны были стать следующими жертвами, пока не известно.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация о том, что в Киеве на пороге собственной квартиры расстреляли российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко жив, а информация о его убийстве была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Того же дня в Киеве задержали подозреваемого в организации покушения на журналиста – Бориса Германа, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя "убийство" Бабченка, пообещал журналисту и его семье круглосуточную охрану.

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Криминальные новости
Источник: 24 канал
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