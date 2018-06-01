Кто такой Борис Герман: все, что известно о предполагаемом заказчике убийства Бабченко

Герман Борис Львович, по версии следствия, является заказчиком покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. 31 мая суд посадил его под стражу на 60 суток. Что известно об этом человеке – читайте в статье.

Чем занимается Герман и в каких еще делах фигурирует

50-летний Борис Герман (родился 12 декабря 1967 года) – юрист по образованию. Всю жизнь занимался оружием. Является исполнительным директором украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер". Это единственное негосударственное предприятие по производству оружия в Украине.

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Кстати, кроме покушения на Бабченко, Герман фигурирует в еще одном уголовном деле – о незаконном исключении из числа участников предприятия "Шмайсер" владельца 40%. Его обвиняют в подделке документов. 4 апреля 2018 года суд применил к Герману меру пресечения в виде личного обязательства.

По словам адвоката Германа Евгения Солодко, в течение последних полгода квартиру и завод подозреваемого не раз обыскивали сотрудники СБУ, а затем он якобы был вынужден с ними "поделиться" – в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов.

В то же время СМИ сообщают, что обыски проводились в связи с якобы незаконным хранением оружия. В квартире на Орлика правоохранители изъяли 5 пистолетов системы Макарова с глушителями и магазинами к ним, карабин с двумя глушителями, 6 винтовок с оптическими прицелами, более 50 магазинов к стрелковому оружию и почти 2000 патронов различного калибра. А во время обыска в загородном доме в Киевской области полицейские изъяли револьвер и военное оборудование: оптические средства и части пулеметной ленты. Сейчас, по данным СМИ, в Шевченковском суде продолжаются слушания по этому делу, однако адвокаты считают их бесперспективными, потому что почти на все оружие в Германа были разрешения.

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Также полиция с 2016 года расследует громкое дело о незаконном обращении Бориса Германа с оружием. В материалах дела говорится о том, что накануне Нового года ему отправили посылку "Новой почтой", в которой были предметы, похожие на патроны и оптический прицел.

Журналист Родион Шовкошитный в интервью "Настоящему времени" рассказал, что, кроме Цимбалюка, подозреваемый в организации убийства Борис Герман пытался завербовать многих военных.

Герман окучивал многих из числа военнослужащих, у него фирма, которая оружием занимается: то оптику кому-то подбросит, то еще что-то. Так очень легко находить общий язык с людьми,

– сказал журналист.



Борис Герман в суде по делу покушения на Бабченко (фото: 24 канал)

Согласно информации из откритіх источников Герман Борис Львович в свое время был помощником нардепов Михаила Гончарова и Игоря Плохого. Сегодня он выступает соучредителем и бенефициаром ряда компаний, связанных с юриспруденцией, оптовой торговлей, недвижимостью, туризмом.

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Семья Германа

По информации СМИ, тестем Германа является Дмитрий Притыка – народный депутат V и VI созывов, член Партии регионов, бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины (1991-2006). С ним замужем сестра Германа Лидия Львовна. На нее записана часть бизнеса семьи, в частности "Издательский дом".

Их отец Лев Беркович Герман – бизнесмен, получил свой первый большой капитал в 80-х. СМИ связывают его с Михаилом Бродским (совместные бизнес-интересы, в частности, относительно торгового центра в Одессе на Дерибасовской). Также есть немало упоминаний о связи Льва Германа с Григорием Суркисом в конце 90-х – начале 2000-х.

Племянник Бориса Германа Юрий Карпенко – один из соучредителей адвокатской компании "Би Ай Эм", где свои доли также имели Григорий Суркис и Виктор Медведчук.

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К чему здесь контрразведка и другие сенсационные заявления

Сам Борис Герман в суде заявил, что он работает на контрразведку.

"Полгода назад ко мне обратился мой давний знакомый, бывший гражданин Украины, который живет в Москве. Он работает в личном фонде Путина и занимается организацией беспорядков в Украине, отвечает за теракты на следующих выборах президента. Его зовут Вячеслав Пивоварник. Это не сказка и не мистика, все подтверждается! Этот факт был сообщен мной украинской контрразведке. И контрразведка дала мне возможность изучать, как здесь создаются запасы оружия, как приходят денежные потоки", – сказал Герман.

По его словам, операция была секретной, потому что в "СБУ много кротов". Он будто заранее знал, что никакого убийства не будет.

Мной лично было раскрыто много планов личного фонда Путина. Мы прекрасно знали, что убийства не будет, все будет инсценировано! Раскрыли много интересных фактов. Например, партия "Умная сила" финансируется этим личным фондом Путина, в окружении Пашинского есть такие люди, может, и сам Пашинский...

– продолжил свое резонансное заявление Герман.

Закончил он заявлением о том, что украинская "контрразведка конфликтует с СБУ", а его просто сделали крайним.

Суд над Борисом Германом: смотрите видео

Суд по делу Бабченко

Покушение на убийство Бабченко. Суд по делу подозреваемого. Спасибо за трансляцию Радио Свобода

Опубликовано 24 Канал 31 мая 2018 г.



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Так действительно ли он работает на контрразведку? Нет, официально эту информацию не подтверждают. Прокурор Руслан Кравченко заявил: "После того, как мы проанализировали материалы, доказательства, которые мы передали в суд вместе с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, могу сказать, что это неправда". Кроме того, он напомнил, что контрразведка является подразделением СБУ, о чем подозреваемый, очевидно, не знает.

В четверг, 31 мая, Шевченковский райсуд Киева постановил взять Германа под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога. Ему инкриминируют статью 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. Дальше будет...