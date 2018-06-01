В прокуратуре расставили все точки над "і" относительно сотрудничества Германа с контрразведкой

Подозреваемый в организации заказного убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман никогда не сотрудничал с контрразведкой и не был агентом Службы безопасности Украины. В частности, это подтверждают материалы, которыми располагает прокуратура.

Такое заявление сделал прокурор Руслан Кравченко в Шевченковском районном суде Киева, который избирал меру пресечения предполагаемому организатору "убийства" Бабченко.

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"После того, как мы проанализировали материалы, доказательства, которые мы передали в суд вместе с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей могу сказать, что это неправда", – подчеркнул он.

По словам прокурора, информацию о работе Германа с украинской контрразведкой он впервые услышал в суде.

"Он не является и никогда не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, структурного подразделения СБУ", – подчеркнул Кравченко.

Также юрист заметил, что проверил эту информацию после заявления подозреваемого во время судебного заседания.

Напомним, ранее Борис Герман заявлял, что якобы работает на контрразведку. По его словам, он знал об операции СБУ и на самом деле не планировалось никаких убийств.



Добавим, что Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.