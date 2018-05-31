Организатор "убийства" Бабченко назвал человека Путина, отвечающего за теракты в Украине

Подозреваемый в покушении на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что знает человека из окружения президента России Владимира Путина, который не только отвечает за Украину и теракты, но и дает на это деньги. Также он назвал его имя.

Об этом он заявил во время заседания суда, где ему выбирали меру пресечения.

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По его словам, в Украине сейчас действуют около 100 киллеров, которые являются выходцами из Донецкой и Луганской областей.

"Они работают на Россию и не имеют моральных принципов, и таким образом зарабатывают на жизнь. За время моего сотрудничества с контрразведкой я лично проявлял много способов доставки денег на территорию Украины из личного фонда Путина для свержения власти в Украине", – подчеркивает подозреваемый.

В то же время Герман добавляет, что в Украине есть такая партия "Умная сила", которая, в частности, получает оттуда деньги.

"Также в окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этим фондом Путина. Не знаю, финансируется оттуда ли сам Пашинский", – убеждает мужчина.

Кроме того, он назвал имя своего товарища, который является бывшим гражданином Украины и сейчас проживает в Москве. Как отмечает Герман, именно он работает в вышеупомянутом частном фонде президента России Владимира Путина.

Это Вячеслав Пивоварник. Он отвечает за Украину и теракты. Я его знал, когда еще жил в Украине. Контакт в Кремле – Пивоварник,

– добавил вероятный организатор покушения на Бабченко.

Напомним, ранее Борис Герман заявлял, что якобы работает на контрразведку. По его словам, он знал об операции СБУ и на самом деле не планировалось никаких убийств.



Добавим, что Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.