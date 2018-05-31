Організатор "вбивства" Бабченка назвав людину Путіна, що відповідає за теракти в Україні

Підозрюваний у замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман заявив, що знає людину з оточення Путіна, яка не лише є відповідальною за Україну та теракти, а й дає на це гроші. Також він назвав її ім'я.

Про це він заявив під час засідання суду, де йому обирали запобіжний захід.

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За його словами, в Україні зараз діють близько 100 кілерів, що є вихідцями з Донецької та Луганської областей.

"Вони працюють на Росію та не мають моральних принципів, і таким чином заробляють на життя. За час моєї співпраці з контррозвідкою я особисто виявляв багато способів доставки грошей на територію України з особистого фонду Путіна для повалення влади в Україні", – підкреслює підозрюваний.

Водночас Герман додає, що в Україні є така партія "Розумна сила", яка,зокрема, отримує звідти гроші.

"Також в оточенні Пашинського є люди, які фінансуються цим фондом Путіна. Не знаю, чи фінансується звідти сам Пашинський", – переконує чоловік.

Крім того, він назвав ім’я свого товариша, що є колишнім громадянином України та наразі проживає у Москві. Як наголошує Герман, саме він працює у вищезазначеному приватному фонді президента Росії Володимира Путіна.

Це В’ячеслав Пивоварник. Він відповідає за Україну та теракти. Я його знав, коли ще жив в Україні. Контакт у Кремлі – Пивоварник,

– додав імовірний організатор замаху на Бабченка.

Нагадаємо, раніше Борис Герман заявляв, що нібито працює на контррозвідку. За його словами, він знав про операцію СБУ та насправді не планувалося жодних убивств.



Додамо, що Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.