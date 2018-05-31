Підозрюваний в організації "замаху" на Бабченка Герман знав про операцію СБУ
Організатор замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман запевнив, що знав про те, що найнятий ним виконавець злочину Олексій Цимбалюк співпрацює з СБУ.
Про це Герман заявив 31 травня у Шевченківському райсуді Києва, де йому обирають запобіжний захід.
Зазначимо, що раніше на судовому засіданні Герман заявив, що працює нібито на контррозвідку.
"Цимбалюк був обраний контррозвідкою, оскільки він відомий ще з АТО. Тому ми знали про інсценування, і що Цимбалюк побіжить (до СБУ). Але для того, щоби отримати інформацію, ми передали росіянам список з 30 цілей (30 прізвищ, на яких нібито готувалися замахи). В СБУ багато людей, які спілкуються з Росією", – розповів Герман.
Він також розповів, що знайшов кілька шляхів доставки грошей, а також "політичні партії та політиків, які цими грошима користуються".
Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.
Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.
Щодо виконавця замаху на Бабченка, то ним виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк, який сповістив про підготовку злочину до СБУ і співпрацював зі спецслужбою.