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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Підозрюваний в організації "замаху" на Бабченка Герман знав про операцію СБУ

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Герман знав, що Цимбалюк співпрацює з СБУ
Герман знав, що Цимбалюк співпрацює з СБУ / Громадське

Організатор замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман запевнив, що знав про те, що найнятий ним виконавець злочину Олексій Цимбалюк співпрацює з СБУ.

Про це Герман заявив 31 травня у Шевченківському райсуді Києва, де йому обирають запобіжний захід.

Зазначимо, що раніше на судовому засіданні Герман заявив, що працює нібито на контррозвідку.

"Цимбалюк був обраний контррозвідкою, оскільки він відомий ще з АТО. Тому ми знали про інсценування, і що Цимбалюк побіжить (до СБУ). Але для того, щоби отримати інформацію, ми передали росіянам список з 30 цілей (30 прізвищ, на яких нібито готувалися замахи). В СБУ багато людей, які спілкуються з Росією", – розповів Герман.

Він також розповів, що знайшов кілька шляхів доставки грошей, а також "політичні партії та політиків, які цими грошима користуються".

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

Щодо виконавця замаху на Бабченка, то ним виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк, який сповістив про підготовку злочину до СБУ і співпрацював зі спецслужбою.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Кримінальні новини СБУ
Джерело: 24 Канал
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