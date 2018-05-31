Підозрюваний у справі Бабченка заявив, що працює на контррозвідку

Підозрюваний в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка, виконавчий директор ТОВ "Українсько-німецьке спільне підприємство (УНСП) "Шмайсер" Борис Герман заявив, що насправді працює на контррозвідку.

Про це він повідомив у залі суду, де йому обирають запобіжний захід.

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До мене звернувся знайомий, який працює у фонді Путіна. Із цього фонду надають гроші для організації терактів зокрема. Я співпрацював із людиною із департаменту контррозвідки. Ця співпраця дала мені змогу вивчати, куди направляють гроші з Росії,

– сказав Герман.

Він також додав, що, якби його слова не були правдиві, то Бабченко вже би був мертвий.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста – "громадянин України Г."