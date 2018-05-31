Подозреваемый по делу Бабченко заявил, что работает на контрразведку

Подозреваемый в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" Борис Герман заявил, что на самом деле работает на контрразведку.

Об этом он сообщил в зале суда, где ему выбирают меру пресечения.

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Ко мне обратился знакомый, который работает в фонде Путина. Из этого фонда предоставляют деньги для организации терактов в частности. Я сотрудничал с человеком из департамента контрразведки. Это сотрудничество дало мне возможность изучать, куда направляют деньги из России,

– сказал Герман.

Он также добавил, что, если бы его слова не были правдивы, то Бабченко уже был бы мертв.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста – "гражданин Украины Г."