Подозреваемый в организации "покушения" на Бабченко Герман знал об операции СБУ

Организатор покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заверил, что знал о том, что нанятый им исполнитель преступления Алексей Цимбалюк сотрудничает с СБУ.

Об этом Герман заявил 31 мая в Шевченковском райсуде Киева, где ему выбирают меру пресечения.

Отметим, что ранее на судебном заседании Герман заявил, что работает якобы на контрразведку.

"Цимбалюк был избран контрразведкой, поскольку он известен еще с АТО. Поэтому мы знали об инсценировке, и что Цимбалюк побежит (в СБУ). Но для того, чтобы получить информацию, мы передали россиянам список из 30 целей (30 фамилий, на которых якобы готовились покушения). В СБУ много людей, которые общаются с Россией", – рассказал Герман.

Он также рассказал, что нашел несколько путей доставки денег, а также "политические партии и политиков, которые этими деньгами пользуются".

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.



Что касается исполнителя покушения на Бабченко, то им оказался участник АТО Алексей Цымбалюк, который сообщил о готовящемся преступлении СБУ и сотрудничал со спецслужбой.