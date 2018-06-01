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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

У прокуратурі розставити усі крапки над "і" щодо співпраці Германа з контррозвідкою

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Борис Герман у залі суду
Борис Герман у залі суду / NurPhoto

Підозрюваний у організації замовного вбивтсва журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман ніколи не співпрацював із контррозвідкою та не був агентом Служби безпеки України. Зокрема, це підтверджують матеріали, якими володіє прокуратура.

Таку заяву зробив прокурор Руслан Кравченко у Шевченківському районному суді Києва, який обирав міру запобіжного заходу імовірному організатору "вбивства" Бабченка.

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"Після того, як ми проаналізували матеріали, докази, які ми передали до суду разом із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою можу сказати, що це неправда", – підкреслив він.

За словами прокурора, інформацію про роботу Германа з українською контррозвідкою він вперше почув у суді.

"Він не є та не був агентом Служби безпеки України чи контррозвідки, яка є структурним підрозділом СБУ", – наголосив Кравченко.

Також юрист зауважив, що перевірив цю інформацію після заяви підозрюваного під час судового засідання.

Нагадаємо, раніше Борис Герман заявляв, що нібито працює на контррозвідку. За його словами, він знав про операцію СБУ та насправді не планувалося жодних убивств.

Додамо, що Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Теги: Новини України СБУ ГПУ "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
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