Хто такий Борис Герман: усе, що відомо про ймовірного замовника вбивства Бабченка

Герман Борис Львович, за версією слідства, є замовником замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка. 31 травня суд посадив його під варту на 60 діб. Що відомо про цю людину – читайте у статті.

Чим займається Герман та в яких ще справах фігурує

50-річний Борис Герман (народився 12 грудня 1967 року) – юрист за освітою. Все життя займався зброєю. Є виконавчим директором українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер". Це єдине недержавне підприємство з виробництва зброї в Україні.

Читайте також: Замах на Бабченка: ЗМІ сповістили, ким є ймовірний замовник злочину Пивоварник

До речі, крім замаху на Бабченка, Герман фігурує у ще одній кримінальній справі – про незаконне виключення з числа учасників підприємства "Шмайсер" власника 40%. Його звинувачують у підробці документів. 4 квітня 2018 року суд застосував до Германа запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

За словами адвоката Германа Євгена Солодко, упродовж останніх півроку квартиру та завод підозрюваного не раз обшукували співробітники СБУ, відтак він нібито був змушений з ними "поділитися" – у протоколі згадуються 70 тисяч доларів.

Водночас ЗМІ повідомляють, що обшуки проводилися у зв’язку із нібито незаконним зберіганням зброї. У квартирі на Орлика правоохоронці вилучили 5 пістолетів з глушниками системи Макарова і магазинами до них, карабін з двома глушниками, 6 гвинтівок з оптичними прицілами, більше 50 магазинів до стрілецької зброї та майже 2000 набоїв різного калібру. А під час обшуку в заміському будинку у Київській області поліцейські вилучили револьвер і військове обладнання: оптичні засоби і частини кулеметної стрічки. Зараз, за даними ЗМІ, у Шевченківському суді тривають слухання у цій справі, однак адвокати вважають її безперспективною, бо майже на всю зброю в Германа були дозволи.

Читайте також: "Охи*іти дівки танцюють": Бабченко прокоментував заяви підозрюваного в замаху Германа

Також поліція з 2016 року розслідує гучну справу про незаконне поводження Бориса Германа зі зброєю. У матеріалах справи йдеться про те, що напередодні Нового року йому відправили посилку "Новою поштою", в якій були предмети, схожі на патрони, та оптичний приціл.

Журналіст Родіон Шовкошитний в інтерв’ю "Настоящему времени" розповів, що, крім Цимбалюка, підозрюваний в організації вбивства Борис Герман намагався завербувати багатьох військових.

Герман підсапував багатьох з числа військовослужбовців, у нього фірма, яка зброєю займається: то оптику комусь підкине, то ще щось. Так дуже легко знаходити спільну мову з людьми,

– сказав журналіст.



Борис Герман в суді у справі замаху на Бабченка (фото: 24 канал)

Згідно з інформацією з відкритих джерел Герман Борис Львович свого часу був помічником нардепів Михайла Гончарова і Ігоря Плохого. Сьогодні він виступає співзасновником і бенефіціаром низки компаній, пов'язаних з юриспруденцією, оптовою торгівлею, нерухомістю, туризмом.

Читайте також: Справа Бабченка: Луценко пообіцяв надати охорону всім 30 особам, на яких готували замах

Сім’я Германа

За інформацією ЗМІ, тестем Германа є Дмитро Притика – народний депутат V та VI скликань, член Партії регіонів, колишній глава Вищого господарського суду України (1991-2006). З ним одружена сестра Германа Лідія Львівна. На неї записана частина бізнесу родини, зокрема "Видавничий дім".

Їхній батько Лев Беркович Герман – бізнесмен, здобув свій перший великий капітал у 80-х. ЗМІ пов’язують його з Михайлом Бродським (спільні бізнес-інтереси, зокрема, стосовно торгового центру в Одесі на Дерибасівській). Також є чимало згадок про зв'язок Льва Германа із Григорієм Суркісом в кінці 90-х – на початку 2000-х.

Племінник Бориса Германа Юрій Карпенко – один із співзасновників адвокатської компанії "Бі Ай Ем", де свої частки також мали Григорій Суркіс і Віктор Медведчук.

Читайте також: Організатор "вбивства" Бабченка назвав людину Путіна, що відповідає за теракти в Україні

До чого тут контррозвідка та інші сенсаційні заяви

Сам Борис Герман у суді заявив, що він працює на контррозвідку.

"Півроку тому до мене звернувся мій давній знайомий, колишній громадянин України, який живе в Москві. Він працює в особистому фонді Путіна і займається організацією заворушень в Україні, відповідає за теракти на наступних виборах президента. Його звуть В'ячеслав Пивоварник. Це не казка і не містика, все підтверджується! Цей факт був повідомлений мною українській контррозвідці. І контррозвідка дала мені можливість вивчати, як тут створюються запаси зброї, як приходять грошові потоки", – сказав Герман.

За його словами, операція була секретною, бо в "СБУ багато кротів". Він нібито наперед знав, що ніякого вбивства не буде.

Мною особисто було розкрито багато планів особистого фонду Путіна. Ми прекрасно знали, що вбивства не буде, все буде інсценовано! Розкрили багато цікавих фактів. Наприклад, партія «Розумна сила» фінансується цим особистим фондом Путіна, в оточенні Пашинського є такі люди, може, і сам Пашинський…

– продовжив свою резонансну заяву Герман.

Закінчив він заявою про те, що українська "контррозвідка конфліктує з СБУ", а його просто зробили крайнім.

Суд над Борисом Германом: дивіться відео

Суд у справі Бабченка Замах на вбивство Бабченка. Суд у справі підозрюваного. Дякуємо за трансляцію Радіо Свобода Опубліковано 24 Канал 31 травня 2018 р.

Читайте також: "Вбивство" Бабченка: захист Германа відреагував на рішення суду

То чи справді він працює на контррозвідку? Ні, офіційно цю інформацію не підтверджують. Прокурор Руслан Кравченко заявив: "Після того, як ми проаналізували матеріали, докази, які ми передали до суду разом із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, можу сказати, що це неправда". Крім того, він нагадав, що контррозвідка є підрозділом СБУ, про що підозрюваний, очевидно, не знає.

У четвер, 31 травня, Шевченківський райсуд Києва ухвалив взяти Германа під варту терміном на 60 днів без права внесення застави. Йому інкримінують статтю 258 (теракт) Кримінального кодексу України. Далі буде...