"Вбивство" Бабченка: захист Германа відреагував на рішення суду

Адвокати підозрюваного у замаху на журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа мають намір подати апеляцію на рішення суду, за яким їхньому клієнту обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Про це повідомив адвокат Євген Солодко після засідання Шевченківського райсуду Києва, який якраз і обирав міру запобіжного заходу Герману, передає "РБК-Україна".

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"Ми будемо подавати апеляцію. Вона буде обов'язково. Можливо за ці 5 днів з'явиться нова інформація", – зауважив правозахисник.

За його словами, свідчення прокурорів є необґрунтованими.