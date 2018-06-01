"Вбивство" Бабченка: захист Германа відреагував на рішення суду
Адвокати підозрюваного у замаху на журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа мають намір подати апеляцію на рішення суду, за яким їхньому клієнту обрано запобіжний захід у вигляді арешту.
Про це повідомив адвокат Євген Солодко після засідання Шевченківського райсуду Києва, який якраз і обирав міру запобіжного заходу Герману, передає "РБК-Україна".
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"Ми будемо подавати апеляцію. Вона буде обов'язково. Можливо за ці 5 днів з'явиться нова інформація", – зауважив правозахисник.
За його словами, свідчення прокурорів є необґрунтованими.
Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.
30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.
Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху, яким виявився волонтер Борис Герман. У підсумку Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.