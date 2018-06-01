"Убийство" Бабченко: защита Германа отреагировала на решение суда
Адвокаты подозреваемого в покушении на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа намерены подать апелляцию на решение суда, по которому их клиенту избрана мера пресечения в виде ареста.
Об этом сообщил адвокат Евгений Сладко после заседания Шевченковского райсуда Киева, который как раз и избирал меру пресечения Герману, передает "РБК-Украина".
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"Мы будем подавать апелляцию. Она будет обязательно. Возможно за эти 5 дней появится новая информация", – отметил правозащитник.
По его словам, показания прокуроров являются необоснованными.
Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.
30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.
Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения, которым оказался волонтер Борис Герман. В итоге Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.