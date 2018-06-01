"Убийство" Бабченко: защита Германа отреагировала на решение суда

Адвокаты подозреваемого в покушении на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа намерены подать апелляцию на решение суда, по которому их клиенту избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом сообщил адвокат Евгений Сладко после заседания Шевченковского райсуда Киева, который как раз и избирал меру пресечения Герману, передает "РБК-Украина".

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"Мы будем подавать апелляцию. Она будет обязательно. Возможно за эти 5 дней появится новая информация", – отметил правозащитник.

По его словам, показания прокуроров являются необоснованными.