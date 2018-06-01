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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Охи*іти дівки танцюють": Бабченко прокоментував заяви підозрюваного в замаху Германа

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Бабченко прокоментував заяви підозрюваного в замаху Германа
Бабченко прокоментував заяви підозрюваного в замаху Германа / Slovoidilo.ua

Російський журналіст Аркадій Бабченко, на якого готувалася замах, прокоментував неочікувані заяви підозрюваного в організації цього злочину Бориса Германа, зокрема щодо замовників вбивства.

Свій коментар журналіст опублікував у Facebook.

Зазначимо, що 31 травня Борис Герман на судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що вбивство Бабченка йому замовив В’ячеслав Пивоварник, який займається організацією безладів в Україні.

Читайте також: Замах на Бабченка: ЗМІ сповістили, ким є ймовірний замовник злочину Пивоварник

Герман також запевнив, що працює на українську контррозвідку (в СБУ це згодом спростували) і організація замаху на Бабченка була нібито спецоперацією. Герман також стверджував, що знав про те, що вбивства Бабченка насправді не буде, а також – те, що найнятий ним для виконання злочину Олександр Цимбалюк розповість про це замовлення СБУ.

Охи*іти дівки танцюють. Прибравши інше в сторону, зі сказаного особисто мене цікавить ось що. Тобто, існує якийсь Пивоварник, який керує якимось фондом Путіна, головним завданням якого є проведення терактів в Україні, він засилає сюди бабло, зброю, передає якийсь список з тридцяти осіб, в якому фігурує і моя пика, людина – нехай буде навіть таємний агент, бог з ним – наймає кілера для мого вбивства, але точно знає, що вбивати він мене не буде, а буде імітація (от би мені такий провидницький дар)... еммм... Я правильні роблю висновки зі сказаного? Російського сліду хотіли? Ну, нате. В обидві руки,
– мовиться у дописі Бабченка.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів. А "Виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.

Теги: Новини України Розслідування "Вбивство" Аркадія Бабченка Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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