"Охе*еть девки пляшут": Бабченко прокомментировал заявления подозреваемого в покушении Германа

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого готовилось покушение, прокомментировал неожиданные заявления подозреваемого в организации этого преступления Бориса Германа, в частности относительно заказчиков убийства.

Свой комментарий журналист опубликовал в Facebook.

Отметим, что 31 мая Борис Герман на судебном заседании об избрании ему меры пресечения заявил, что убийство Бабченко ему заказал Вячеслав Пивоварник, который занимается организацией беспорядков в Украине.

Читайте также: Покушение на Бабченко: СМИ сообщили, кем является предполагаемый заказчик преступления Пивоварник

Герман также заверил, что работает на украинскую контрразведку и организация покушения на Бабченко была якобы спецоперацией. Герман также утверждал, что знал о том, что убийства Бабченко самом деле не будет, а также – то, что нанятый им для выполнения преступления Александр Цымбалюк расскажет об этом заказе СБУ.

Охе*еть девки танцуют. Убрав остальное в сторону, из сказанного лично меня интересует вот что. То есть, существует некий Пивоварник, который руководит каким-то фондом Путина, главной задачей которого является проведение терактов в Украине, он засылает сюда бабло, оружие, передает некий список из тридцати человек, в котором фигурирует и моя рожа, человек – пусть будет даже тайный агент, бог с ним – нанимает киллера для моего убийства, но точно знает, что убивать он меня не будет, а будет имитация (вот бы мне такой провидческий дар)... эммм... Я правильные делаю выводы из сказанного? Российского следа хотели? Ну, нате. В обе руки, – говорится в сообщении Бабченко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Борис Герман, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. А "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.