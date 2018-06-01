Покушение на Бабченко: СМИ сообщили, кто такой предполагаемый заказчик преступления Пивоварник

Лицо с такими же данными, как у Вячеслава Пивоварника, которого подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман назвал заказчиком преступления, имеет совместный бизнес с экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности.

Об этом сообщает The Bell.

Отметим, во время судебного заседания, 31 мая, Герман назвал человека, который якобы в фонде президента России Владимира Путина отвечает за теракты в Украине. Это мужчина с именем Вячеслав Пивоварник.

По информации издания, в системе "СПАРК-Интерфакс" имеется информация только об одном человеке с таким именем – Вячеслава Александровича Пивоварника. Человек с такими данными управлял или владел долями в 5 украинских юридических лиц, в частности, 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого является Сергей Еремеевич Деев.

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Человек с именем и фамилией Сергей Деев известный в медиа как деятель украинского старообрядчества и эксперт российского Фонда национальной и международной безопасности. По данным "СПАРК", этот фонд возглавлял советский экс-генерал Леонид Шершнев. Последний также был основателем националистического фонда "Россияне" и "Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины".



Вячеслав Пивоварник, который является вероятным заказчиком покушения на Аркадия Бабченко

В соцсети "Одноклассники" удалось найти профиль человека с именем Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. Среди друзей этого Пивоварника в соцсети является Борис Герман, который фигурирует как подозреваемый в организации покушения на Бабченко.

Больше информации о человеке с именем Вячеслав Пивоварник есть на сайте Seminars.management.com.ua, где данное лицо значится как управляющий партнер компании "Теленткапитал". Отметим, по данным "СПАРК", эта компания является среди основанных Пивоварником. С Twitter-аккаунта компании можно сделать вывод, что в 2009-2010 годах она занималась бизнес-тренингами в Киеве.

На сайте Seminars.management.com.ua была опубликована и ссылка на профиль Пивоварника в LinkedIn, однако вскоре ее удалили, как и профиль Пивоварника в социальной сети "ВКонтакте". Последним местом проживания в аккаунте Пивоварника был указан Санкт-Петербург, о чем свидетельствует кэш агрегаторов данных из соцсетей.

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В 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник был гендиректором украинской компании "Рускон-Украина". Владельцем компании является иностранная компания "Енерви трейд сервисиз ЛТД". В реестре британских компаний директором NRV TRADE SERVICES LTD указан Борис Герман.

Компания "Рускон-Украина" связана с российским оператором контейнерных перевозок "Рускон". Владельцем этого оператора является бизнесмен, бывший депутат Госдумы России Сергей Шишкарев, которого издание The Insider называет "близким другом" бывшего вице-премьера страны Дмитрия Рогозина.

Отметим, что среди контактов компании "Рускон" указан адрес электронной почты [email protected]

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Борис Герман, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.