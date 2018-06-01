Замах на Бабченка: ЗМІ сповістили, ким є ймовірний замовник злочину Пивоварник

Особа з такими ж даними, як у В’ячеслава Пивоварника, якого підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман назвав замовником злочину, має спільний бізнес з експертом російського Фонду національної і міжнародної безпеки.

Про це повідомляє The Bell.

Зазначимо, під час судового засідання 31 травня Герман назвав людину, яка нібито у фонді президента Росії Володимира Путіна відповідає за теракти в Україні. Це чоловік з іменем В'ячеслав Пивоварник.

За інформацією видання, у системі "СПАРК-Інтерфакс" є інформація лише про одну людину з таким іменем – В'ячеслава Олександровича Пивоварника. Людина з такими даними керувала або володіла частками у 5 українських юридичних осіб, зокрема 50% ТОВ "Громадська служба безпеки України", другим співзасновником якого є Сергій Яремович Дєєв.

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Людина з іменем та прізвищем Сергій Дєєв відомий у медіа як діяч українського старообрядництва та експерт російського Фонду національної і міжнародної безпеки. За даними "СПАРК", цей фонд очолював радянський екс-генерал Леонід Шершнев. Останній також був засновником націоналістичного фонду "Росіяни" та "Центру допомоги співвітчизникам з Новоросії та України".



В'ячеслав Пивоварник, який є ймовірним замовником замаху на Аркадія Бабченка

У соцмережі "Однокласники" вдалося знайти профіль людини з іменем В’ячеслава Пивоварника 1984 року народження. Він навчався в Ужгородському державному інституті інформатики та Київському політехнічному інституті. Серед друзів цього Пивоварника у соцмережі є Борис Герман, який фігурує як підозрюваний в організації замаху на Бабченка.

Більше інформації про людину з іменем В'ячеслав Пивоварник є на сайті Seminars.management.com.ua, де ця особа значиться як керуючий партнер компанії "Теленткапітал". Зазначимо, за даними "СПАРК", ця компанія є серед заснованих Пивоварником. З Twitter-акаунта компанії можна зробити висновок, що у 2009-2010 роках вона займалася бізнес-тренінгами в Києві.

На сайті Seminars.management.com.ua було опубліковане і посилання на профіль Пивоварника в LinkedIn, проте невдовзі його видалили, як і профіль Пивоварника у соціальній мережі "ВКонтакте". Останнім місцем проживання в акаунті Пивоварника був вказаний Санкт-Петербург, про що свідчить кеш агрегаторів даних з соцмереж.

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У 2012-2016 роках В’ячеслав Пивоварник був гендиректором української компанії "Рускон-Україна". Власником компанії є іноземна компанія "Енервi трейд сервiсіз ЛТД". У реєстрі британських компаній директором NRV TRADE SERVICES LTD вказаний Борис Герман.

Компанія "Рускон-Україна" пов'язана з російським оператором контейнерних перевезень "Рускон". Власником цього оператора є бізнесмен, колишній депутат Держдуми Росії Сергій Шишкар, якого видання The Insider називає "близьким другом" колишнього віце-прем'єра країни Дмитра Рогозіна.

Зазначимо, що серед контактів компанії "Рускон" вказана адреса електронної пошти [email protected]

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту н 60 днів. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.