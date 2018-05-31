Справа Бабченка: Луценко пообіцяв надати охорону всім 30 особам, на яких готували замах

Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв надати охорону усім 30 особам, які були у списку разом з російським журналістом Аркадієм Бабченком і на яких готували замахи.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

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У нас є цей список. Зараз цей список перебуває в руках СБУ, і всі люди, перелічені в ньому, отримають належну охорону від тих, хто замовив їхню смерть,

– повідомив Генпрокурор України.

Раніше Луценко заявляв, що, крім російського журналіста Аркадія Бабченка, у списку з 30-ти осіб, щодо яких готувалися замахи, були вказані одеський активіст і колишній працівник ФСБ РФ, який перебуває в Україні.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

