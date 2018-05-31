Очільники СБУ та ГПУ пояснять послам G7 обставини спецоперації з Бабченком

Генеральний прокурор України Юрій Луценко і глава СБУ Василь Грицак, у п'ятницю, 1 червня, зустрінуться з дипломатами "Великої сімки", щоб пояснити необхідність проведення спецоперації з "вбивством" журналіста Аркадія Бабченка.

Про це сказав генпрокурор в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Завтра в Генпрокуратурі з главою Служби безпеки України та причетними офіцерами відбудеться зустріч з дипломатами G7. Ми пам'ятаємо все, що ми можемо в рамках таємниці слідства пояснити", – наголосив Луценко.

За словами генпрокурора, зустріч була ініційована "практично обома сторонами".

"Сподіваюся, що завтра ми зможемо міжнародним партнерам пояснити, що Україна знаходиться в особливій ситуації. Ми у війні, і наші кордони, і лінія розмежування не захищені. Думаю, що як люди вони зі мною погодяться ", – зазначив Луценко.

Генпрокурор додав, що про спецоперацію знали до 10 осіб, включаючи главу держави, і визнав, що, ймовірно, міністр закордонних справ Павло Клімкін також повинен був бути в курсі, що допомогло б не допустити такої бурхливої ​​реакції міжнародної громадськості.