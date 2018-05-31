Руководители СБУ и ГПУ объяснят послам G7 обстоятельства спецоперации по Бабченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак в пятницу, 1 июня, встретятся с дипломатами "Большой семерки", чтобы объяснить необходимость проведения спецоперации с убийством журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сказал генпрокурор в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Завтра в Генпрокуратуре с главой Службы безопасности Украины и причастными офицерами состоится встреча с дипломатами G7. Мы помним все, что мы можем в рамках тайны следствия объяснить", – подчеркнул Луценко.

По словам генпрокурора, встреча была инициирована "практически обеими сторонами".

"Надеюсь, что завтра мы сможем международным партнерам объяснить, что Украина находится в особой ситуации. Мы на войне, и наши границы, и линия разграничения не защищены. Думаю, что как люди они со мной согласятся", – отметил Луценко.

Генпрокурор добавил, что о спецоперации знали до 10 человек, включая главу государства, и признал, что, вероятно, министр иностранных дел Павел Климкин также должен был быть в курсе, что помогло бы не допустить такой бурной реакции международной общественности.