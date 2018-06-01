Из-за "убийства" Бабченко Луценко с Грицаком должны были отчитываться перед послами

Генпрокурор Юрий Луценко и председатель СБУ Василий Грицак провели встречу с иностранными дипломатами по резонансной спецоперации по покушению на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Вечером 29 мая появилась информация о том, что в Киеве на пороге собственной квартиры расстреляли российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

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30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко жив, а информация о его убийстве была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В тот же день в Киеве задержали подозреваемого в организации покушения на журналиста – Бориса Германа, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней.

Зрелищная спецоперация по "убийству" и "воскрешению" вызвала большой резонанс за рубежом, Германия даже требует доказательств проведения такой спецоперации.

В пятницу, 1 июня, генпрокурор Луценко вместе с главой СБУ Василием Грицаком провел встречу с руководителями дипломатических представительств стран-представителей G7, Норвегии, Австралии и Совета Европы.

Как отчитывается пресс-служба ГПУ, во время встречи "проинформировано о ключевых аспектах проводимой работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления".

Выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства,

– настаивают в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генпрокурор, в свою очередь, отметил, что, учитывая интересы следствия, еще не все детали этой спецоперации были обнародованы.