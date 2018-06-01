Через "вбивство" Бабченка Луценко з Грицаком мусили звітувати перед послами

Генпрокурор Юрій Луценко та голова СБУ Василь Грицак провели зустріч з іноземними дипломатами щодо резонансної спецоперації щодо замаху на російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Ввечері 29 травня з’явилась інформація про те, що у Києві на порозі власної квартири розстріляли російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

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30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко живий, а інформація про його вбивство була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Того ж дня у Києві затримали підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів.

Видовищна спецоперація із "вбивства" та "воскресіння" викликала неабиякий резонанс закордоном, Німеччина навіть вимагає доказів проведення такої спецоперації.

У п’ятницю, 1 червня, генпрокурор Луценко разом з головою СБУ Василем Грицаком провів зустріч з керівниками дипломатичних представництв країн-представників G7, Норвегії, Австралії та Ради Європи.

Як звітує прес-служба ГПУ, під час зустрічі "поінформовано про ключові аспекти проведеної роботи та ті цілі, які ставились при прийнятті рішення щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину".

Обрана стратегія дозволила не лише не допустити загибелі журналіста, припинити злочин, повністю задокументувати злочинні дії організатора, отримати докази його зв’язку із замовником злочину та отримати відомості щодо можливих потенційних жертв, проти яких ймовірно готувалися терористичні акти і вбивства,

– наполягають у прес-службі Генпрокуратури.

Генпрокурор, в свою чергу, наголосив, що, зважаючи на інтереси слідства, ще не всі деталі цієї спецоперації були оприлюднені.