Що відомо про ймовірного замовника вбивства Бабченка В'ячеслава Пивоварника

У суді підозрюваний в організації нападу на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман назвав прізвище людини, яка і замовила йому ліквідацію журналіста. Як, виявилося, це бізнесмен В'ячеслав Пивоварник, який довгий час жив в Україні, а нині мешкає в Москві. І він тісно пов'язаний з російськими компаніями.

Людина, яка замовила Бабченко і хотіла, щоб в Україні "прибрали" ще 29 людей – начебто після пропозиції ліквідувати незручних для Кремля людей Герман і пішов до силовиків і далі, як сам переконує, з ними і співпрацював.

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"Про Пивоварника, цей громадянин України проживає зараз у Москві і відповідає в приватному фонді Путіна за організацію терористичних актів і державного військового перевороту на наступних виборах президента, конкретно відповідає за всю Україну", – сказав підозрюваний в організації нападу на Аркадія Бабченка Борис Герман.

В'ячеслав Пивоварник, ймовірно, керував чи володів частками в п'яти українських компаніях. Принаймні, про це пише російське видання The Bell, посилаючись на дані системи "СПАРК-Интерфакс". Сервіс пошуку власників компаній теж підтверджує, що Пивоварник володіє часткою товариства під назвою "Громадська служба безпеки". Зареєстроване підприємство у Києві на вулиці Рибальській.



В'ячеслав Пивоварник

Ще одна компанія, до якої має відношення ймовірний замовник вбивства Бабченка, – "Київська консалтингова група". Пивоварник та Герман є її співзасновниками.

Також Пивоварник є засновником товариства "Глобальний контейнерний сервіс", що зареєстроване за два кроки від парламенту – на вулиці Грушевського в Києві. Компанія володіє в Росії контейнерними терміналами в найбільших портах країни.

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Пивоварник – активний користувач забороненої в Україні мережі "Одноклассники". Там написано, що він народився у 1984 році і навчався в Ужгородському державному інституті інформатики та Київському політехнічному інституті. До слова, Борис Герман – віртуальний друг Пивоварника. Отже, про давню дружбу із замовником вбивства організатор нападу Борис Герман точно не збрехав. Щоправда, зареєстрований на Закарпатті в Ужгороді, Пивоварник вже довгий час живе у Москві. Тож, чи доберуться до нього українські слідчі, щоб розпитати, чим йому не вгодив Бабченко і хто ті 29 людей, які мали стати наступними жертвами, поки не відомо.

Нагадаємо, ввечері 29 травня з’явилась інформація про те, що у Києві на порозі власної квартири розстріляли російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко живий, а інформація про його вбивство була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Того ж дня у Києві затримали підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів. Президент України Петро Порошенко, коментуючи "вбивство" Бабченка, пообіцяв журналістові та його родині цілодобову охорону.