Луценко назвал количество потенциальных жертв, которых спасла спецоперация по Бабченко

Имитация убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которое организовала СБУ, помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47(!) лиц, которые могли стать следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс - российские журналисты,

– подчеркнул он.

По словам генпрокурора, им сообщили об опасности и в настоящее время организуется их защита.

"Следствие получило важные улики связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы проинформируем позже", – анонсировал Луценко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Бориса Германа, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней.

Борис Герман на судебном заседании об избрании ему меры пресечения заявил, что убийство Бабченко ему заказал Вячеслав Пивоварник, который занимается организацией беспорядков в Украине.