У кадрі не видно обличчя молодих людей, проте ЗМІ пишуть, що особу одного з них вдалось встановити.

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Що відомо про скандальне відео

У телеграм-каналах написали, що на опублікованому відео компанія молодиків святкує 18-річчя одного з них.

За неперевіреними даними, інцидент трапився під час святкування в комендантську годину в ніч проти 25 лютого 2024 року.

Група молодиків кричить "Ахмат – сіла" і один з них стріляє в повітря: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

Зверніть увагу! "Ахмат – сила" – це гасло, яке часто вживає самопроголошений глава Чечні та посіпака Путіна Рамзан Кадиров. У 2023 році пов'язаний з адміністрацією Путіна "Інститут розвитку інтернету" опублікував підсумки конкурсу щодо створення так званого "національного контенту". Зокрема, 10 мільйонів російських рублів отримав "Рамзан. Ахмат – Сила Росії".

Видання "Антикор" написало, що, завдяки активістам із патріотичних організацій, вони встановили особу іменинника та місце, де зняли кадри.

Відео зняте в одному з котеджних містечок поблизу Києва. Головний "герой" (іменинник, він же стріляв, він же закликав: "Всє вмєсте: "Ахмат – сіла") — це 18-річний Герман Давид Борисович, син бізнесмена Бориса Германа, який відсидів за організацію замаху на життя Аркадія Бабченка,

– написали журналісти.

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Редакція 24 Каналу звернулась по коментар до поліції Київської області.

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