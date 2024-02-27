У кадрі не видно обличчя молодих людей, проте ЗМІ пишуть, що особу одного з них вдалось встановити.

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Що відомо про скандальне відео

У телеграм-каналах написали, що на опублікованому відео компанія молодиків святкує 18-річчя одного з них.

За неперевіреними даними, інцидент трапився під час святкування в комендантську годину в ніч проти 25 лютого 2024 року.

Група молодиків кричить "Ахмат – сіла" і один з них стріляє в повітря: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

Видання "Антикор" написало, що, завдяки активістам із патріотичних організацій, вони встановили особу іменинника та місце, де зняли кадри.

Відео зняте в одному з котеджних містечок поблизу Києва. Головний "герой" (іменинник, він же стріляв, він же закликав: "Всє вмєсте: "Ахмат – сіла") — це 18-річний Герман Давид Борисович, син бізнесмена Бориса Германа, який відсидів за організацію замаху на життя Аркадія Бабченка,
– написали журналісти.

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У Дніпрі порізали прапор і банер біля меморіалу

  • У Дніпрі невідомі порізали державний прапор і банер "Алея пошани" біля меморіалу на честь загиблих українських військових.
  • Справу розслідує поліція. Військова та парамедикиня Олена Мосійчук розповіла, що це вже другий випадок пошкодження "Алеї пошани" за останні два тижні.
  • У поліції запевнили, що слідчі розв'язують питання про відкриття кримінального провадження за фактом наруги над державними символами.
  • Якщо винних знайдуть і їхню провину доведуть, то їм загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років.