В кадре не видно лица молодых людей, однако СМИ пишут, что личность одного из них удалось установить.
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Что известно о скандальном видео
В телеграмм-каналах написали, что на опубликованном видео компания молодых людей празднует 18-летие одного из них.
По непроверенным данным, инцидент случился во время празднования в комендантский час в ночь на 25 февраля 2024 года.
Группа молодчиков кричит "Ахмат – села" и один из них стреляет в воздух: смотрите видео
(Осторожно! Нецензурная лексика)
Издание "Антикор" написало, что, благодаря активистам из патриотических организаций, они установили личность именинника и место, где сняли кадры.
Видео снято в одном из коттеджных городков под Киевом. Главный "герой" (именинник, он же стрелял, он же призывал: "Все вместе: "Ахмат – села") - это 18-летний Герман Давид Борисович, сын бизнесмена Бориса Германа, который отсидел за организацию покушения на жизнь Аркадия Бабченко,
– написали журналисты.
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- В полиции заверили, что следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по факту надругательства над государственными символами.
- Если виновных найдут и их вину докажут, то им грозит штраф или лишение свободы до 3 лет.