В кадре не видно лица молодых людей, однако СМИ пишут, что личность одного из них удалось установить.

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Что известно о скандальном видео

В телеграмм-каналах написали, что на опубликованном видео компания молодых людей празднует 18-летие одного из них.

По непроверенным данным, инцидент случился во время празднования в комендантский час в ночь на 25 февраля 2024 года.

Группа молодчиков кричит "Ахмат – села" и один из них стреляет в воздух: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика)

Обратите внимание! "Ахмат – сила" – это лозунг, который часто употребляет самопровозглашенный глава Чечни и приспешник Путина Рамзан Кадыров. В 2023 году связанный с администрацией Путина "Институт развития интернета" опубликовал итоги конкурса по созданию так называемого "национального контента. В частности, 10 миллионов российских рублей получил "Рамзан. Ахмат – Сила России".

Издание "Антикор" написало, что, благодаря активистам из патриотических организаций, они установили личность именинника и место, где сняли кадры.

Видео снято в одном из коттеджных городков под Киевом. Главный "герой" (именинник, он же стрелял, он же призывал: "Все вместе: "Ахмат – села") - это 18-летний Герман Давид Борисович, сын бизнесмена Бориса Германа, который отсидел за организацию покушения на жизнь Аркадия Бабченко,

– написали журналисты.

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Редакция 24 Канала обратилась за комментарием в полицию Киевской области.

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