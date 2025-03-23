По факту нападения правоохранители открыли уголовное производство об умышленном телесном повреждении средней тяжести и начали служебное расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП.

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Что известно об инциденте

Вечером 4 февраля на территории закрытого жилого комплекса, где проживает Земзюлин, он заметил машину на месте парковки для экстренных служб и быстрой выгрузки. Пострадавший поинтересовался у мужчин рядом, знают ли они о запрете ночной парковки машины там.

После этого два человека избили Земзюлина – у него диагностировали сотрясение мозга, перелом костей челюсти и неврологические отклонения. Мужчина перенес несколько операций.

По словам пострадавшего, третьим лицом, присутствующим во время его избиения, был временно исполняющий обязанности начальника отделения полиции №5 Бучанского районного управления полиции Михаил Бастрыкин.

В полиции подтверждать или опровергать личность сотрудника отказались, ссылаясь на неразглашение информации досудебного расследования.

Дело почти не движется, и результатов после почти двух месяцев вообще нет. Мы установили всех участников, но официально полиция пока ничего не говорит. Из анонимных источников стало известно, что дело перевели в Главное следственное управление Национальной полиции, но не могу сказать, что это помогло движению дела,

– рассказал Земзюлин для УП.

Напомним, в Киеве до 11 лет тюрьмы приговорили бывшего участкового. Мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку и угрожал посадить ее родителей, чтобы ребенок никому не рассказывал о преступлении.