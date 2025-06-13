Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Когда была выдана директива о ликвидации ядерной программы Ирана

По словам Нетаньяху, директива о ликвидации ядерной программы Ирана была издана в ноябре 2024 года.

Директива была издана вскоре после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы,

– сказал он.

Премьер-министр добавил, что для него было очевидным, что Иран начнет спешить с разработкой ядерной бомбы, как только его союзники будут разгромлены Израилем.

По его словам, Израиль обнаружил конкретные шаги, которые Иран делал в направлении создания оружия, помимо простого обогащения урана.

Израиль, по его словам, обнаружил конкретные шаги, которые Иран делал в направлении создания оружия, кроме простого обогащения урана.

Почему операцию не провели раньше

Интересно, что сначала операцию планировали провести в конце апреля 2025 года, однако ее перенесли по неназванным причинам.

В издании отмечают, что одной из таких причин могло быть объявление президента США Дональда Трампа в апреле о том, что он будет вести прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Вместо этого, говорит он, это было назначено на сегодняшнее утро, не объясняя, почему он выбрал именно этот день.

Нетаньяху отметил, что после израильских ударов по иранской программе баллистических ракет в прошлом году Тегеран начал программу создания 300 баллистических ракет в месяц.

Мы решили, что не можем больше ждать. Мы на грани,

– заявил премьер.

Нетаньяху утверждает, что хотел нанести удар по Ирану еще в 2011 – 2012 годах, но не смог заручиться достаточной поддержкой. Однако другие представители сил безопасности того времени отрицают эту версию.