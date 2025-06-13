Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

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Коли була видана директива про ліквідацію ядерної програми Ірану

За словами Нетаньягу, директива про ліквідацію ядерної програми Ірану була видана в листопаді 2024 року.

Директива була видана незабаром після вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли,

– сказав він.

Прем'єр-міністр додав, що для нього було очевидним, що Іран почне поспішати з розробкою ядерної бомби, як тільки його союзники будуть розгромлені Ізраїлем.

За його словами, Ізраїль виявив конкретні кроки, які Іран робив у напрямку створення зброї, крім простого збагачення урану.

Ізраїль, за його словами, виявив конкретні кроки, які Іран робив у напрямку створення зброї, крім простого збагачення урану.

Чому операцію не провели раніше

Цікаво, що спершу операцію планували провести наприкінці квітня 2025 року, проте її перенесли з неназваних причин.

У виданні зазначають, що однією з таких причин могло бути оголошення президента США Дональда Трампа в квітні про те, що він буде вести прямі переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Замість цього, каже він, це було призначено на сьогоднішній ранок, не пояснюючи, чому він вибрав саме цей день.

Нетаньягу зазначив, що після ізраїльських ударів по іранській програмі балістичних ракет минулого року Тегеран розпочав програму створення 300 балістичних ракет на місяць.

Ми вирішили, що не можемо більше чекати. Ми на межі,

– заявив прем'єр.

Нетаньяху стверджує, що хотів завдати удару по Ірану ще в 2011 – 2012 роках, але не зміг заручитися достатньою підтримкою. Однак інші представники сил безпеки того часу заперечують цю версію.