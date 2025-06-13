Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чи зможе Іран завдати Ізраїлю пропорційного удару

У виданні зазначають, що нічна операція Ізраїлю має ознаки місяців або навіть років підготовки. За одну ніч Іран втратив трьох своїх провідних діючих командирів, а також провідного учасника ядерних переговорів, однак згодом може виявитися, що постраждало більше людей, а ті, хто вижив, ймовірно, будуть стурбовані тим, що вони теж можуть стати мішенню.

Це сповільнить і ускладнить будь-яку реакцію Ірану,

– зазначають у виданні.

Також найближчими днями передова розвідка Ізраїлю почне шукати нові цілі – командирів і обладнання, що змінюють місце розташування, або переміщення матеріальних засобів для полегшення відповіді – і продовжуватиме завдавати удари.

"Іран тепер може спробувати поспішити з створенням ядерної бомби. Але його хитка оборона і явне, принизливе проникнення ізраїльської розвідки роблять це малоймовірним. Поспіх з побудовою ядерної зброї – не просте завдання, особливо під обстрілом, коли ключове керівництво перебуває під загрозою точкових ударів. Нетаньяху, можливо, розрахував, що ризик іранського ядерного прориву вичерпався і його можна контролювати за допомогою ще більшої військової сили", – йдеться у матеріалі.

Також у статті зазначають, що у момент своєї найбільшої слабкості Іран буде намагатися продемонструвати регіональну могутність, яку вона підтримувала протягом десятиліть. Однак, у виданні вважають, що вона, ймовірно, не в змозі завдати Ізраїлю пропорційного удару, тому, можливо, спробує завдати асиметричного удару, якщо це буде можливо.