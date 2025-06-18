Про це в етері 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, що для створення ядерної бомби з того, що Іран накопичив, треба було збагатити уран до 90%. Це було технічне завдання, яке зайняло б декілька тижнів.

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Два напрямки створення ядерної бомби

В цьому напрямку Іран був дуже близько до мети, але є ще один напрямок – ключовий. Він називається "збройна група" і передбачав створення самої ядерної бомби. Тобто не просто сировини, з якої вона виготовляється, а конструювання вибухового пристрою.

Щодо цього роками вважалось, що Іран в цьому напрямку зупинився (йому залишалось 1,5 – 2 роки до завершення робіт) задля уникнення санкцій, удару Ізраїля чи США,

– розповів Шарп.

Військовий оглядач зазначив, що рік тому ізраїльська розвідка отримала інформацію, що Іран почав просуватися в цьому напрямку. В доповіді американського товариства минулого літа вперше за тривалий час не прозвучало висловлювання, що іранці як і раніше не просуваються до створення "збройної групи". Це, на думку Шарпа, був показовий натяк.

Як Ізраїль ухвалив доленосне рішення

Для Ізраїлю, як наголосив військовий оглядач, це був перехід Іраном "червоної лінії". Тому була ухвалена відповідна директива з низки інших причин, але першочергово через цю.

"З цього приводу в ізраїльській розвідспільноті та політичному керівництві був консенсус. Тут не мовиться про силові рішення прем'єр-міністра, це було спільне рішення, адже вирішувалась доля країни і її людей на десятки років вперед", – пояснив Шарп.

Рішення про атаку на Іран було ухвалене Ізраїлем з огляду на те, що іранці наблизились до створення ядерної бомби. Шарп зауважив, що могла статися така ситуація, що Іран вже через декілька місяців перейшов би "червону лінію" та мав би ядерну бомбу, або ж Ізраїль би опинився у становищі, коли б не знав, на якій стадії її виготовлення перебуває Іран.

Рішення атакувати Іран – це не політичний трюк з метою зберегти коаліцію чи досягнути мілкого електорального успіху, це доленосне рішення. Воно ухвалювалось на основі консенсусу, широкого масиву розвідувальної інформації,

– підкреслив Шарп.

Американці, як підсумував військовий оглядач, врешті дали "зелене світло" Ізраїлю на атаку по Ірану, бо зрозуміли, що їхні переговори не приведуть до успіху, іранці відмовлялися прийняти вимоги США. Однак, зі слів Шарпа, причиною схвалення рішення Ізраїлю було ймовірніше те, що адміністрації президента і самому Трампу надали ту інформацію, яка є в ізраїльській розвідспільноті.