Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В Международном агентстве по атомной энергии обеспокоены таким развитием событий, особенно на фоне заявлений руководства страны.

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Чем обеспокоены в МАГАТЭ

Bloomberg пишет, что в первом отчете с момента начала переговоров администрации Дональда Трампа с Тегераном МАГАТЭ заявило, что накопление высокообогащенного урана выросло почти на 50% – до 409 килограммов за последние 3 месяца.

Как отмечает Международное агентство по атомной энергии, такой объем урана можно быстро обогатить, чтобы сформировать ядра примерно для 10 бомб, если Иран попытается создать атомное оружие. Это вызывает серьезное беспокойство.

Быстрое накопление высокообогащенного урана вызывает серьезное беспокойство. Агентство не сможет гарантировать, что ядерная программа Ирана является исключительно мирной,

– написал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 22-страничном отчете.

В вышеупомянутом документе, с которым знакомилось Bloomberg, говорится о том, что до сих пор существуют значительные препятствия тому, чтобы Иран смог успокоить международных наблюдателей, которые сейчас проверяют ядерную программу страны.

По данным издания, несмотря на то, что иранские дипломаты стремятся к ядерной разрядке с американской стороной, иранские чиновники и в дальнейшем продолжают препятствовать расследованию экспертов МАГАТЭ.

Агентство делает вывод, что Иран не декларировал ядерный материал и связанную с ядерной энергией деятельность в трех незаявленных местах", – написал Гросси в отчете, который может быть использован для передачи дела в Совет Безопасности ООН.

Согласно обнародованной информации, наблюдатели МАГАТЭ, которые продолжают наземную проверку в Иране, не имеют "никаких достоверных признаков" того, что страна скрывает работу по созданию оружия, но они обеспокоены заявлениями руководства.

"Неоднократные заявления бывших высокопоставленных чиновников Ирана о том, что Иран имеет все возможности для производства ядерного оружия, продолжают вызывать беспокойство", – заявили в агентстве.

Сейчас, как отмечает Bloomberg, международное сообщество сосредоточено на росте в Иране запасов урана, обогащенного до 60%, который можно быстро обогатить до уровней, которые используют в ядерном оружии.

К слову, недавно СМИ со ссылкой на источники сообщали, что сейчас разведка Израиля ожидает, что переговоры между США и Ираном провалятся. На фоне этого страна готовится к возможному нанесению удара по ядерным объектам Ирана.