Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, ознакомленных с переговорами, передает 24 Канал. В Вашингтоне в то же время опасаются, что это может произойти без их согласия.

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Израиль готовится к атаке

Собеседники издания рассказали, что по мнению военных Израиля, их "оперативное окно" для проведения успешного удара может вскоре закрыться, поэтому Израилю придется действовать быстро в случае провальных переговоров между США и Ираном.

В то же время объяснений относительно того, почему удар позже будет менее эффективным, источник не указал. Axios также подтвердили сообщение CNN о том, что Армия обороны Израиля проводит учения и другие приготовления к возможному удару по Ирану.

Согласно обнародованной информации, для этого было проведено много учений. Кроме вышеупомянутого, собеседник Axios отметил, что американские военные "все видят и понимают, что Израиль готовится" к соответствующему шагу.

Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – 24 Канал) ждет провала ядерных переговоров. Трамп разочаруется переговорами и будет готов дать ему зеленый свет,

– заявил источник.

Также отмечается, что американский чиновник сообщил, что администрация США обеспокоена тем, что Беньямин Нетаньяху может сделать свой шаг в отношении Ирана даже без получения зеленого света от президента Дональда Трампа.

К слову, NBC News сообщало, что взаимоотношения Трампа и Нетаньяху стали напряжёнными. Они все больше расходятся во взглядах относительно стратегии решения вызовов, которые встали перед Израилем сейчас, когда и ХАМАС, и Иран ослаблены.