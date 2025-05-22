Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, ознайомлених з переговорами, передає 24 Канал. У Вашингтоні водночас побоюються, що це може відбутися без їхньої згоди.

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Ізраїль готується до атаки

Співрозмовники видання розповіли, що на думку військових Ізраїлю, їхнє "оперативне вікно" для проведення успішного удару може незабаром закритися, тому Ізраїлю доведеться діяти швидко у разі провальних переговорів між США та Іраном.

Водночас пояснень стосовно того, чому удар пізніше буде менш ефективним, джерело не вказало. Axios також підтвердили повідомлення CNN про те, що Армія оборони Ізраїлю проводить навчання та інші приготування до можливого удару в Ірані.

Згідно з оприлюдненою інформацією, для цього було проведено багато навчань. Крім вищезгаданого, співрозмовник Axios наголосив, що американські військові "все бачать і розуміють, що Ізраїль готується" до відповідного кроку.

Бібі (прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу – 24 Канал) чекає на провал ядерних переговорів. Трамп розчарується переговорами й буде готовий дати йому зелене світло,

– заявило джерело.

Також зазначається, що американський чиновник повідомив, що адміністрація США стурбована тим, що Беньямін Нетаньягу може зробити свій крок стосовно Ірану навіть без отримання зеленого світла від президента Дональда Трампа.

До слова, NBC News повідомляло, що взаємини Трампа та Нетаньягу стали напруженими. Вони все більше розходяться у поглядах щодо стратегії вирішення викликів, які постали перед Ізраїлем зараз, коли й ХАМАС, й Іран ослаблені.