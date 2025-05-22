Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про вбивство у Вашингтоні

Стрілянина сталася біля Єврейського музею у Вашингтоні, коли там проводили захід.

Начальник поліції Вашингтона Памела Сміт повідомила, що одного підозрюваного, якого бачили біля музею, вже затримано. За словами поліцейської, підозрюваний скандував "Вільна Палестина".

Американська поліція затримала підозрюваного у вбивстві 2 ізраїльтян у Вашингтоні / Відео з акаунту @Nuked4Every1 у соцмережі Х

Таль Наїм Коен, речник посольства Ізраїлю у Вашингтоні, заявив, що двох співробітників було поранено "з близької відстані". Від завданих травм ізраїльтяни померли.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем підтвердила загибель двох співробітників посольства Ізраїлю.

Ми активно розслідуємо та працюємо над тим, щоб отримати більше інформації про злочин. Ми притягнемо цього розбещеного злочинця до відповідальності,

– написала Ноем.

Директор ФБР Каш Патель заявив, що він та його команда були проінформовані про стрілянину.

Місце події, де сталася стрілянина у Вашингтоні / Відео з акаунту @nazliiozdemr у соцмережі Х

Денні Данон, посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй, назвав стрілянину "жахливим актом антисемітського тероризму".

"Завдання шкоди дипломатам та єврейській громаді – це перетин червоної лінії. Ми впевнені, що влада США вживе рішучих заходів проти винних у цьому злочинному діянні", – написав він.

Генеральний прокурор США Пем Бонді повідомила, що відвідала місце події разом із тимчасовим федеральним прокурором округу Колумбія Джанін Пірро.